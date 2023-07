Lesley-Ann Poppe vertelde vorig jaar dat ze in het buitenland weleens halfnaakt durft te zonnen op het strand. Met een vakantiefoto uit Ibiza bewijst ze nu dat ze daarover niet gelogen heeft.

Lesley-Ann Poppe geniet momenteel van een zalige vakantie in Ibiza met haar vriend Kevin. De 44-jarige zakenvrouw deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waaronder eentje waarop ze topless aan het zonnen is op het strand.

Oppassen voor pottenkijkers

Vorig jaar vertelde ze nog in een interview dat ze dat nooit in ons land zou doen. «Ik let wel op met monokini zonnen. Omdat ik weet dat heel Vlaanderen meekijkt op sociale media, zal ik dat hier nooit doen, want mensen kunnen ongemerkt foto’s nemen. Maar in pakweg Ibiza doet iedereen het en kijkt niemand ervan op. In het buitenland neem ik het risico, want ik heb een hekel aan tan lines. Ik draag graag een rugdecolleté», zei ze destijds.

Instagram Stories / @lesleyannpoppe



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/lesley-ann-poppe-deelt-foto-waarop-ze-halfnaakt-geniet-van-de-zon