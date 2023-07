Jennifer Lopez deelt badpakfoto’s: “Wauw, ze is zó knap!”

Zangeres Jennifer Lopez had het de voorbije dagen aardig naar haar zin.

Dat kunnen we toch geloven als we even een kijkje nemen op haar Instagram-pagina. Met zo鈥檔 249 miljoen volgers doet ze het verre van slecht op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt J.Lo dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Daarin zien we Jennifer Lopez genieten in badpak. 鈥淚k hoop dat iedereen een geweldig weekend heeft gehad vol liefde, familie, vrienden en plezier鈥, schrijft ze zelf bij de prentjes. Haar fans? Die willen ook wel wat kwijt over wat ze te zien krijgen.

鈥淲auw, ze is z贸 knap!鈥

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. 鈥淲auw, ze is z贸 knap鈥, klinkt het. 鈥淧rachtige foto鈥檚鈥, gaat het verder. 鈥淣atuurlijke schoonheid鈥, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om even een kijkje te nemen. En druk op dat pijltje naar rechts om de overige beelden te bekijken.