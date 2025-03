Zus van Annelien Coorevits over haar avondritueel: “Schoenen uit, beha uit”

Stephanie Coorevits onthult in een podcast hoe ze ’s avonds ontspant na een drukke dag.

Annelien Coorevits en haar zus Stephanie hebben met ‘De Zussen Coorevits’ een eigen podcast waarin ze openhartig praten over de dingen des levens. Onlangs ging het over hoe ze ’s avonds tot rust komen. “Ik kijk naar Netflix als ik alles wil vergeten. Na een heel vervelende dag, bijvoorbeeld. Dan neem ik een aperitiefje, doe mijn trainingsoutfit aan, dikke kousen, onder mijn deken, haar in een dot, schmink eraf en vier uur bingewatchen. Dat vind ik zalig”, vertelt Annelien.

Zwaartekracht

Stephanie herkent het volledig, al gaat ze nog een stapje verder. “Dat is mijn standaard avond. Schoenen uit, beha uit. Dat is het eerste wat ik doe als ik thuiskom. Alles los. Laat de zwaartekracht zijn werk maar doen. Niet dat ik in mijn blootje rondloop, hé. Ik draag dan wel een trui, maar onder de trui…”, klinkt het. “Doe maar. You do you”, knipoogt Annelien.

Herkenbaar

In de reacties herkennen mensen zich in hun avondritueel. “Same here”, “Ik ken veel vrouwen die thuis geen beha dragen. En geen schoenen. Lijkt me logisch”, “Groot gelijk”, en “Ik hoor jullie zo graag. Zalig!”, lezen we onder meer in de reacties.

