Goedele Liekens heeft pech met waterbed: “Nat wakker geworden”

Goedele Liekens heeft een nare ervaring gehad met haar waterbed. Ze werd immers drijfnat wakker…

De bedoeling van een waterbed is simpel: het water blijft netjes ín de matras. Logisch, toch? Maar dat liep voor Goedele Liekens vanmorgen anders. “Nat wakker geworden. Een lek in mijn waterbed”, deelt ze op Instagram.

(Geen) garantie

Geen fijne start van de dag voor de 62-jarige seksuologe en politica, al dacht ze aanvankelijk dat er geen man overboord was. Ze heeft immers tien jaar garantie op het bed dat ze in 2023 kocht. Of toch niet… “Na twee jaar moet je bewijzen dat het lek aan de naad zit. Wat dus niet mogelijk is, want die zit aan de onderkant”, zucht ze. Ze noemt het regelrecht bedrog en misleiding.

Kleine lettertjes

Haar ervaring roept flink wat reacties op. “Ik heb hetzelfde meegemaakt, meteen weer een gewoon bed gekocht”, “Erg, pff, zou zoiets nooit aanschaffen”, “Kan je makkelijk plakken, ze hebben daar vast een setje voor. Heb het vroeger ook twee keer gedaan”, en “Ja, typisch die kleine lettertjes in hun contracten”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram