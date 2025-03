Karen Damen blikt vooruit op K3-reünie: “Geen blote buiken meer”

Binnenkort kan je genieten van een K3-reünie van de originele leden. In een interview licht Karen Damen al een tipje van de sluier.

Het was een bommetje van jewelste toen Studio 100 aankondigde dat de originele dames van K3 binnenkort weer samen op de planken staan. Nu ja, binnenkort… Het is nog even wachten tot het najaar, maar de veertien shows in het Sportpaleis waren op enkele uren uitverkocht.

Jeugdsentiment

In Dag Allemaal vertelt Karen Damen dat een K3-reünie slechts een kwestie van tijd was. “We weten al van juni vorig jaar dat we een reeks reünieconcerten gaan doen in het Antwerpse Sportpaleis. Met de oorspronkelijke K3: Kathleen Aerts, Kristel Verbeke en ik. Ze vragen ons dat al jaren, maar onze agenda’s zaten altijd vol en Kathleen woont in Zuid-Afrika. Trouwens, je moet daar niet te vroeg mee beginnen. Het is zestien jaar geleden dat Kathleen de groep verliet en Kristel en ik zijn er negen jaar geleden mee gestopt. We zijn intussen 46, 49 en 50 jaar oud en de tijd is rijp voor avonden vol jeugdsentiment. Voor pure nostalgie met een zaal vol prille dertigers die met onze liedjes groot zijn geworden. Première op 3 oktober, en volgend jaar in april staan we ook in de Ahoy in Rotterdam”, klinkt het.

Iconische outfits

De 50-jarige presentatrice laat in hetzelfde interview al een beetje kwijt over hoe ze op het podium zullen verschijnen. “We zullen binnenkort samen al wat repeteren. Alles een beetje opfrissen, zien wat we nog kunnen en weten. De playlist samenstellen en dan de styling: wat gaan we aantrekken? Niet exact hetzelfde als vroeger, met die blote buiken, want we zijn wel onszelf gebleven maar ouder geworden. We zullen iets dragen dat lijkt op onze iconische outfits. Nee, niet dat regenboogjurkje, want toen had Josje Kathleen al vervangen en we doen niets met onze opvolgsters. Het is de bedoeling dat onze fans van vroeger hun jeugd herbeleven. En jawel, ik zal mijn haar weer rood verven. Of een pruik opzetten, ik weet het nog niet”, besluit ze.

Foto: VTM