Twitteraars opgelet! Vroeger waren alle tweets forever (tenzij je ze verwijdert), maar daar is nu verandering in gekomen. Twitter heeft namelijk Fleets geïntroduceerd en probeert daarmee iets meer op Instagram te lijken. Fleets, de nieuwe versie van Tweets, verdwijnen namelijk na 24 uur.

Bovenaan je tijdlijn zal je voortaan de Fleets vinden van de mensen die je volgt. Als je profiel openbaar is kan iedereen je Fleets zien en daarop reageren via een privébericht of door middel van een emoji. Dat maakt het makkelijker voor mensen om toch deel te nemen aan een maatschappelijk debat, maar dan met iets meer privacy. De Fleets lijken eigenlijk op de stories die je op Instagram en Facebook ziet.

Veel Twitteraars, vooral beginners, gebruiken Twitter namelijk nog niet optimaal. Het kan immers best spannend zijn om al je gedachten op een sociaal medium te knallen, waar die dan vooral altijd blijven staan. Omdat je het gesprek over een Fleet verder kan zetten via een privébericht, krijgen alle gebruikers van het medium dus goed de kans om deel te nemen aan het gesprek.

Meer gesprekken

Wil je iets Fleeten? Dat gaat zo: klik onderaan de Tweet (van jou of iemand anders) op het ‘deel’-icoontje, en klik dan op ‘deel als Fleet’. Met tekst en emoji’s kun je dan aangeven hoe je over dat onderwerp denkt.

De functie is op dit moment nog niet wereldwijd beschikbaar, maar wel al getest in verschillende landen. Uit tests in Brazilië, Italië, India en Zuid-Korea bleek dat Fleets gebruikers helpen op een aangename manier deel te nemen aan het gesprek. Mensen die Fleets gebruiken namen deel aan meer gesprekken en kregen meer privéberichten.

Daarnaast vonden nieuwkomers op Twitter Fleets een makkelijke manier om hun mening en gedachten te delen. De Fleets verdwijnen dus, net als een Instagram-story, na een dag. Mensen voelen zich daarom op hun gemak als ze persoonlijke en vluchtige gedachten, meningen en gevoelens delen.

