Een geëmotioneerde Will Smith heeft toegegeven dat hij ten tijde van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ niet op de juiste manier is omgegaan met zijn toenmalige collega Janet Hubert (tante Viv). In een recente aflevering van ‘Red Table Talk’ houdt Smith het niet droog als hij de verhalen van Hubert uit die tijd hoort.

Zelden hebben we de altijd opgewekte Will Smith zo breekbaar gezien als tijdens de recentste aflevering van ‘Red Table Talk’, de Facebookreeks waarin zijn vrouw Jada Pinkett Smith verschillende onderwerpen aankaart. De filmster zat er samen met Janet Hubert, die tante Viv speelde in de eerste drie seizoenen van de hitserie ‘The Fresh Prince of Bel-Air’. Tijdens die opnames, nu meer dan 30 jaar geleden, verzuurde de relatie tussen de twee. Ondertussen hebben ze het bijgelegd, maar de verhalen uit die tijd deden bij Smith de tranen opwellen.

Verbannen

Hubert had het onder andere over de sfeer op de set. “Will was jong, had veel macht en z’n gedrag liep compleet uit de hand”, aldus Janet. “Er gingen geruchten rond dat ik arrogant en moeilijk was en de ster van de show wou zijn. Maar het enige wat ik vroeg, was respect. Ik was namelijk de oudste persoon op die set.”

“Uiteindelijk werd ik uit de show verbannen. Ze zeiden me dat dat door jou kwam, Will. Omdat ik niet met je grapjes lachte. Ik moest in m’n loge blijven tijdens opnames. Ik raakte verbitterd en praatte met niemand meer. Het was een verschrikkelijke periode. Soms zat ik een hele nacht doelloos in m’n auto. Ik wou niet gaan werken en ik wou niet naar huis.”

“Iemand gooide koek tegen gezicht van mijn zoon”

De vele fans van de serie en Smith vielen Hubert ook lastig. “Iemand gooide een koekje in het gezicht van m’n zoon en zei: ‘Je moeder is een trut!’. Ik werd ook uitgescholden. Mensen vroegen me op Instagram waarom ik niet dood was. ‘We houden van Will, sterf gewoon’, kreeg ik te lezen. Het was hard. Will was de grote ster. Ik was gewoon een zwarte trut.”

Daarop hield de filmster het niet meer droog. “Ik had weinig aandacht voor gevoeligheden. En ik was ook gewoon niet vriendelijk. Het klopt bovendien dat je rol gereduceerd werd door toedoen van mij”, klonk het verontschuldigend. De twee sloten het gesprek af met een dikke knuffel.”

