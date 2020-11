Het moment is aangebroken om die Mariah Carey-kerstcd bij het vuilnis te gooien, want Dimitri Vegas & Like Mike zijn met een eigen album voor de feestdagen gekomen. De eerste single heet ‘Christmas Time’ en is een samenwerking met onder noorderburen Armin Van Buuren en Brennan Heart.

Weg met die zachte kerstbelletjes en die schattige samenzang. Kerst staat voortaan in het teken van dikke beats en dat is dankzij Dimitri Vegas & Like Mike. De twee broers en topdj’s hebben een eigen kerstalbum uitgebracht. Het heet ‘Home Alone, On The Night Before Christmas’ en bevat 18 nummers.

De eerste single van de plaat heet toepasselijk ‘Christmas Time’ en maakten de Belgen samen met twee Nederlandse collega’s, Armin Van Buuren en Brennan Heart. Ook voor enkele andere tracks sloegen de heren uit Willebroek de handen in elkaar met enkele bekende namen. Zo staat onder andere hun goede vriend Steve Aoki op het album.

Kerst opvrolijken

De keuze van de EDM-meesters voor een kerstalbum zal bij heel wat mensen de wenkbrauwen doen fronsen, maar voor Dimitri Vegas is het niet meer dan logisch. Hij liet in de ochtendshow van Peter van de Veire op MNM weten dat hij zo de donkere kerstperiode door het coronavirus wil opvrolijken.

