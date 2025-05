Zita Wauters straalt in jurk met diepe uitsnijding: “Dit is ECHTE schoonheid!” (foto)

Zita Wauters oogst heel wat lof met een leuke foto die ze deelde. “Mooiste vrouw van België”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Zita Wauters poseerde zondag voor de camera terwijl ze aan tafel zat. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser droeg een stijlvol wit kleedje met vooraan een opvallende uitsnijding. Ze postte het kiekje op Instagram, waar ze enkel drie hartjes toevoegt in het bijschrift.

Naturel

Haar meer dan 200.000 volgers sparen de superlatieven niet. “Goeiendag, bonjour!”, “Zoals gewoonlijk een hele mooie foto. Je bent heel naturel”, “Mooiste vrouw van België”, “Wauw, prachtige foto, mooi kleedje”, “Knapperd”, “Dit is ECHTE schoonheid!”, en “Je ziet er stralend uit in je mooie jurk”, lezen we onder meer in de reacties. “Uw knopke staat open!”, knipoogt een laatste volger.

Foto: Instagram