Kat Kerkhofs zwanger van tweede kindje en ze onthult meteen het geslacht

Kat Kerkhofs wordt voor de tweede keer mama! Dat deelde ze overenthousiast mee op Instagram.

Het regent goed nieuws ten huize Kat Kerkhofs en Dries Mertens. Eerst kroonde Dries zich met Galatasaray kampioen van Turkije en nu blijkt zijn vrouw Kat in verwachting te zijn van hun tweede kindje. “Een Turks kampioenschap met een babymeisje made in Turkey”, glundert de 36-jarige vrouw van Dries Mertens bij enkele leuke foto’s op Instagram. Zo kennen we meteen ook het geslacht van hun tweede spruit.

Felicitaties

En óf hun volgers blij zijn voor hen. “Oooh proficiat!”, “God zegene jou en je familie. We houden zielsveel van jullie”, “We zijn zó gelukkig, woorden schieten tekort”, en “Proficiat aan Mertens en zijn familie. Jullie betekenen heel veel voor ons… we zien jullie ontzettend graag”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram