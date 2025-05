Kaat Bollen onthult waarom haar relatie stukliep: “Niemand heeft schuld aan iets”

Kaat Bollen praat in een interview openhartig over het einde van haar relatie met Ian Thorne. Inmiddels heeft ze al een nieuwe relatie. “Het zit echt goed tussen ons”, klinkt het.

Afgelopen zomer kwam er een einde aan de relatie tussen Kaat Bollen en Ian Thorne, met wie ze een tweeling heeft. Het koppel was net geen tien jaar samen. In een interview met Het Laatste Nieuws gaat de 39-jarige seksuologe in detail over de reden van hun breuk. “Het is een samenloop van omstandigheden waardoor we uit elkaar zijn gegroeid. We hebben een zware verbouwing gehad van ons huis en hebben lange tijd bij mijn ouders gewoond. Ik heb de liefste ouders ter wereld, maar die periode was intens. Het deed de dynamiek tussen mij en Ian veranderen. Van partners kwamen we toch min of meer in de rol van dochter en zoon terecht”.

Vrije vogel

“Corona en de lockdown hebben er ook geen goed aan gedaan, we zijn elk een andere richting uit geëvolueerd als mens. Hij werd iets meer een huismus, terwijl ik altijd een vrije vogel ben geweest. Niemand heeft schuld aan iets, mensen veranderen nu eenmaal door de jaren heen. Dat is ook zo in ons geval, en het matcht gewoon niet meer. Het belangrijkste nu is dat we goed blijven communiceren voor de kinderen en hen zoveel mogelijk liefde geven. We worden daar goed in begeleid door een echtscheidingsbemiddelaar”, legt ze uit.

Nieuw boek én lief

Intussen bracht Kaat haar nieuwe boek ‘Hitsig’ uit, een bundel van dertig erotische kortverhalen. Maar ze heeft nóg iets nieuws in haar leven. “Ondertussen ben ik niet meer single. De jacht is dus niet geopend, hé. (lacht) Ik ben terug in contact gekomen met een oude kennis van vroeger. We hebben ooit samengewerkt aan mijn eerste boek. Het zit echt goed tussen ons”, glundert ze. Haar nieuwe vriend heeft overigens meegeholpen aan haar boek. “Hij was betrokken bij het schrijven ervan én aanleveren van inspiratie. Dat zit dus wel goed”, besluit ze.

Hieronder een foto van Kaat, haar ex Ian en hun twee kinderen.

Foto: Instagram