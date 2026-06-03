Zita Wauters doet plonsje op vakantie: “Wauw!” (foto’s)

Zita Wauters ziet er dolgelukkig uit op enkele vakantiefoto’s. “Geniet ervan… heerlijk zwemmen”, klinkt het in de reacties.

Zita Wauters vertoeft momenteel met een vriendin op vakantie. Het is niet duidelijk waar precies, maar afgaande op de eindeloze zee lijkt het om een zonnige bestemming te gaan. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser trok met een bootje de zee op om vervolgens een verfrissende duik te nemen in het hemelsblauwe water. “My everything hallelujah”, glundert ze bij de foto’s op Instagram.

Genieten

In de reacties klinkt niets dan bewondering. “Knapperd”, “Ik hou van je Missoni-outfit”, “Maar wauw!”, “Je bent zo mooi, Zita”, “Dat doet deugd. Geniet ervan… heerlijk zwemmen”, “Ziet er leuk uit, geniet ervan”, en “Jullie outfits!”, wordt er gereageerd.

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Foto: Instagram