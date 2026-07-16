Cara Delevingne draagt hartvormige tepelstickers (foto’s)

Cara Delevingne heeft verteld hoe het was om de meest gedurfde covershoot uit haar carrière te maken voor Playboy.

Het 33-jarige supermodel trok alle aandacht tijdens de fotoshoot. Op één van de beelden draagt ze rode hartvormige tepelstickers, terwijl ze op een andere foto haar naaktheid bedekt met schuim.

Voor de shoot poseerde Cara topless en showde ze verschillende verleidelijke lingeriesets tijdens de opvallende fotosessie.

De actrice, die als eerste openlijk lesbische vrouw ooit op de cover van Playboy verscheen, verklaarde over de fotoshoot: “Het is zo leuk om naakt te zijn.”

Terugblikkend op de shoot zei ze: “Ik hou van het gevoel van vrijheid dat komt kijken bij het omarmen van mijn seksualiteit en mijn lichaam. Voor het eerst voelde het niet alsof ik me uitkleedde voor een merk of een redactionele opdracht, maar echt als een keuze die volledig van mij was.”

Ze vervolgde: “Ik stuurde de foto’s eerder naar mijn vriendin en zij reageerde: ‘Oh mijn god, je ziet er prachtig uit.’ En ik zei: ‘Maar ik ben eigenlijk gewoon een gek meisje dat doet alsof ze een sexy vrouw is.’ Zo voelt het soms.”

“Iedereen heeft verschillende kanten in zich. Het is juist leuk om daarmee te spelen en plezier te hebben terwijl je die kant van jezelf ontdekt: de sexy vrouw. Want je kunt al die dingen tegelijk zijn.”

Playboy schrijft hierover: “Op het hoogtepunt van haar carrière schrijft Delevingne ook geschiedenis. Ze is de eerste openlijk lesbische vrouw die op de gedrukte cover van Playboy verschijnt.”

“Om dat bijzondere moment te markeren, draagt ze ook het iconische Bunny-kostuum. Daarmee is ze het eerste supermodel sinds Kate Moss in 2014 dat dit voor het magazine doet.”

Delevingne besluit: “Natuurlijk is het altijd mijn eigen keuze geweest, maar dit voelde ongelooflijk bevrijdend. En dat is voor mij pas echt sexy.”