Niels Destadsbader zet zelf dansmoves in voor nieuwe hit: “Dit moet je zien” (video)

Niels Destadsbader verrast zijn fans met een eigen choreografie bij zijn nieuwste single ‘Vuur en Vlam’.

Niels Destadsbader, de geliefde Vlaamse zanger, laat zich opnieuw van zijn creatieve kant zien. Op Instagram deelt hij een video waarin hij danst op zijn nieuwste nummer ‘Vuur en Vlam’. Maar wat deze clip extra bijzonder maakt, is dat Niels zelf de danspasjes heeft bedacht.

Zijn partner en danseres Gill Requière ondersteunt hem tijdens de uitvoering, maar benadrukt dat de choreografie volledig van Niels’ hand is. Samen brengen ze een vlotte en aanstekelijke performance die meteen de aandacht van fans trekt.

Een dansje dat viraal kan gaan

De video van Niels en Gill wordt op sociale media al enthousiast onthaald. Fans prijzen zijn enthousiasme en het feit dat hij zich zo open en speels toont. Het dansje past perfect bij de zomerse vibe van de single en draagt bij aan de hype rond zijn nominatie voor VRT Zomerhit.

Met deze eigen touch geeft Niels zijn muziek een extra dimensie. Het is niet alleen zingen, maar ook bewegen op een manier die iedereen kan meedoen en die uitnodigt tot vrolijkheid. Wie weet zien we deze dans binnenkort wel overal verschijnen!