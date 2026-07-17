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Lily Allen poseert in een zijden bh-top terwijl ze een sigaret rookt tijdens haar Europese reisavonturen (foto’s)

Sophie
Door Sophie
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Lily Allen zag er stralend uit in een zijden bh-top terwijl ze een sigaret rookte op een reeks Instagramfoto’s van haar reis door Europa.

De 41-jarige zangeres reist momenteel door Europa voor haar West End Girl Tour en nam tussendoor de tijd om verschillende steden te verkennen, waaronder Bilbao in het noorden van Spanje.

Lily toonde haar slanke silhouet in een kanten bh-top, gecombineerd met een bijpassende lange maxirok. Op een van de foto’s staat de zangeres op een balkon een sigaret te roken terwijl ze zich klaarmaakt, met haar donkere haren vastgezet in haarclips.

Op een andere foto draagt de moeder van twee een zwart-rode bikini met stippen terwijl ze geniet van een verfrissende duik in zee.

Met haar natte donkere haren uit haar gezicht geveegd en een grote zonnebril op, poseerde Lily ook voor een selfie in de zon.

Tijdens haar reis trok de Smile– en Madeline-zangeres er ook op uit voor een wandeling in de natuur, waar ze zichtbaar genoot van het prachtige landschap.

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