Candice uit ‘Blind getrouwd’ bevallen van eerste kindje, maar ze kondigt nóg leuk nieuws aan!

Candice Martens is mama geworden van een pracht van een zoon. Dat maakt ze bekend op Instagram, al heeft ze nog een verrassing in petto.

Heuglijk nieuws voor Candice Martens, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’. Daarin werd ze zes jaar geleden gekoppeld aan Marijn, maar uiteindelijk gingen ze toch hun eigen weg. De 36-jarige spring-in-’t-veld besloot een tijdje geleden om een traject richting het solomoederschap te volgen – oftewel BAM: bewust alleenstaande moeder. Op 28 mei beviel ze van een zoontje dat luistert naar de naam Lior Martens. “Na negen maanden wachten mag ik jou eindelijk vasthouden… Mijn mooiste avontuur is begonnen”, glundert ze op Instagram.

Weloverwogen beslissing

Maar er is meer. Candice liet zich tijdens haar volledige traject volgen door VTM. Daardoor kan je haar verhaal nu bekijken in de gloednieuwe VTM GO-reeks ‘Single Mom Candice’. “Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Deze zwangerschap is een weloverwogen beslissing geweest. Daarom toon ik in deze reeks ook alles: van het fertiliteitstraject en de zwangerschapsaankondiging tot de praktische voorbereidingen, emotionele gesprekken en de eerste weken als mama. Niet alleen de hoogtepunten, maar ook de moeilijke momenten. Ik hoop dat andere vrouwen die met dezelfde vragen, twijfels of dromen zitten, zich hierin herkennen en er steun of inspiratie uit kunnen halen”, aldus Candice.

Foto: VTM