Kim Kardashian juicht terwijl vriend Lewis Hamilton indruk maakt met zijn wakeboardkunsten (video)

Lewis Hamilton heeft duidelijk een goede indruk gemaakt op de familie Kardashian tijdens een vakantie aan een meer in de Amerikaanse staat Idaho.

De Formule 1-wereldkampioen, 41, deelde op Instagram beelden waarop hij zijn indrukwekkende wakeboardvaardigheden toont. Met de snelheid die hem ook op het racecircuit kenmerkt, gleed hij over het water en werkte hij moeiteloos een spectaculaire draai af.

Zijn vriendin Kim Kardashian (45) keek toe vanaf de boot en kon haar enthousiasme niet verbergen. Ze juichte luid toen Hamilton zijn stunt succesvol afrondde.

Ook Kris Jenner was onder de indruk. In een reactie onder de video schreef ze: “OF COURSE you nailed this!!!!” Fans grepen meteen de kans om haar te vragen haar beroemde uitspraak te herhalen: “You’re doing amazing, sweetie!”

Kim gaf haar volgers eveneens een inkijkje in de vakantie. Op Instagram deelde ze een selfie waarop ze samen poseert met Lewis en haar achtjarige dochter Chicago. Hamilton leunt liefdevol met zijn hoofd tegen dat van Kim, terwijl zij de foto voorziet van het onderschrift: “Zomers aan het meer met mijn favoriete mensen.”

Tijdens de vakantie waren ook Kim’s kinderen North (13), Saint (10) en Psalm (7) aanwezig, die ze samen met haar ex-man Kanye West heeft. Daarnaast maakten ook Khloé Kardashian en een grote groep vrienden deel uit van het gezelschap.

De vakantie vormt het nieuwste hoofdstuk in de relatie tussen Kim en Lewis, die de afgelopen maanden steeds vaker samen werden gezien. Zo reisden ze eerder samen naar Japan en was Kim aanwezig om haar vriend aan te moedigen tijdens de Grand Prix van Monaco.

Hamilton, die in het verleden gelinkt werd aan onder meer zangeres Nicole Scherzinger en actrice Sofía Vergara, kende Kim al verschillende jaren voordat hun vriendschap uitgroeide tot een romance.

Een bron vertelde aan Us Weekly: “Omdat hun relatie begon als een hechte vriendschap, denken mensen uit hun omgeving dat dit weleens de ware voor allebei zou kunnen zijn. Ze zetten zich allebei volledig in om de relatie te laten slagen, ondanks de afstand en hun drukke carrières.”

Ook People meldt dat Kim haar relatie met de Britse coureur bijzonder serieus neemt.

“Lewis is een ontspannen man met een geweldige uitstraling. Haar familie mag hem graag en Kim is echt gek op hem,” aldus een insider.

“Ze hebben allebei een drukke carrière, maar proberen elkaar zo vaak mogelijk te zien.”

Volgens dezelfde bron delen de twee “meer dan alleen een oppervlakkige romance.” De insider besluit: “Het kost veel om Kim echt te interesseren, maar Lewis heeft haar duidelijk weten te raken.”