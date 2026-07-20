Spanje viert WK-zege, maar Trump steelt show met hilarisch moment (video)

Na de felbevochten WK-finale tussen Spanje en Argentinië gaat een grappige video van Donald Trump viraal op sociale media.

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië zorgde voor een sportief hoogtepunt, maar verrassend genoeg is het geen doelpunt of strafschop die de meeste aandacht krijgt online. Op TikTok en Instagram circuleren clips waarin voormalig president Donald Trump in beeld komt tijdens het evenement. Dat opvallende fragment zorgt voor veel hilariteit en reacties.

Terwijl Spanje de felbevochten titel binnenhaalde, viel het gedrag van Trump op door een onverwachte en grappige actie. Het filmpje toont hem in een onverwachte situatie, die gebruikers op sociale media met veel humor hebben opgepikt. Het is duidelijk dat ook buiten het veld het toernooi voor entertainment zorgt.

Waarom gaat dit moment zo viraal?

Donald Trump staat bekend om zijn uitgesproken persoonlijkheid, maar dit keer leek hij zich niet te gedragen zoals verwacht tijdens een sportwedstrijd. De video bestaat uit een kort fragment dat makkelijk te delen is, en dat speelt natuurlijk in op de nieuwsgierigheid van mensen. Door de onverwachte setting en zijn opvallende gedrag, trekt dit filmpje enorm veel aandacht op platforms als X (voorheen Twitter) en Instagram.

Fans en volgers reageren massaal met grappige opmerkingen, memes en recreaties van het moment. Dit bewijst opnieuw dat sportevenementen vaak verder reiken dan de wedstrijd zelf, en ook zorgen voor luchtige en virale content.

Ondertussen geniet Spanje van de overwinning, maar ook Donald Trump is onbedoeld een ster geworden van het WK, dankzij dat ene onverwachte moment.