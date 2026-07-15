Venezuela Fury deelt zonnige bikinivideo’s op TikTok

Venezuela Fury heeft maandag enkele zomerse TikTok-video’s gedeeld waarin ze samen met haar echtgenoot Noah Price van de zon geniet.

De 16-jarige, oudste dochter van Tyson en Paris Fury, zag er stralend uit in een bikini met dierenprint, die ze combineerde met een bijpassend shortje en een hoofddoek.

De tiener droeg haar lange donkere haren los en maakte haar look af met een opvallende zonnebril terwijl ze een spiegelselfie nam.

In een tweede video verschijnt Venezuela samen met haar shirtloze echtgenoot Noah. Het koppel zingt mee met een achtergrondnummer terwijl ze ontspannen samen op een bank zitten.

Voor die gelegenheid droeg de influencer een feloranje bikini, gecombineerd met een blauwe ketting en een jeansshort.

Het jonge koppel, dat in mei op het Isle of Man trouwde en sindsdien samen in een caravan woont, deelt regelmatig beelden van hun dagelijks leven op sociale media.

Bij de video schreef Venezuela eenvoudig: “Eeee #couple #bestfriends.”

De beelden volgen kort nadat Noah zijn vrouw probeerde op te beuren nadat ze zich onzeker had gevoeld over haar uiterlijk.

Terwijl Venezuela een grijze sportieve crop top en bijpassende legging droeg, vertelde Noah dat ze de avond voordien tegen hem had gezegd dat ze zich “dik en bleek” voelde zonder haar gebruikelijke donkere zelfbruiner.

Hij richtte zich vervolgens tot de camera: “Venezuela zei gisterenavond dat ze dik is en te bleek. Kan iemand mij tonen waar ze dik zou zijn? Ik zie zelfs al een sixpack tevoorschijn komen en ze gelooft me niet. Lieg ik soms? Is zij dik? Ik probeer haar niet zomaar op te peppen, maar er is echt geen gram vet aan haar.”

Venezuela reageerde zichtbaar verlegen, maar leek duidelijk geraakt door de lieve woorden van haar kersverse echtgenoot, die haar wilde laten zien hoe mooi hij haar vindt.