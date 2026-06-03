Shania Gooris zegt vaak dat ze anders heet: “Zeker als ik op café ben”

Shania Gooris houdt er niet altijd van dat haar naam zoveel belletjes doet rinkelen. Daarom gebruikt ze soms een andere naam.

Shania Gooris en haar mama, Kelly Pfaff, praten in hun podcast ‘Efkes onder ons’ openhartig over het leven. Onlangs ging het over het feit dat Shania een nepobaby is. De 26-jarige brunette is ook niet te beroerd om dat toe te geven. “Ik bén een nepobaby, ik weet dat en ik own het. Het draait erom dat je bevoorrecht bent. Ik weet dat ik in een positie zit die veel beter is dan die van de gemiddelde mens. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik zal daar geen misbruik van maken. Ik weet heel goed in welke situatie ik zit en ik zal tonen dat ik niet zomaar van die situatie wil profiteren. Maar ik zal ook niet doen alsof ik géén nepobaby ben. Want ja, er gáán deuren open door mijn naam. Daar moet ik niet belachelijk over doen”, aldus Shania.

Andere naam

Zo’n bekende naam heeft niet alleen voordelen. Soms wil Shania ook gewoon anoniem zijn en verzwijgt ze haar achternaam. Of meer nog: ze verzint een compleet andere naam. “Ik zeg altijd gewoon dat ik Shania ben. Mijn achternaam vind ik soms irrelevant. En dus zeg ik altijd een andere. Ik wil gewoon niet de aandacht trekken met mijn naam, want dan volgt er gegarandeerd een conversatie die ik niet altijd wil. Zeker als ik op café ben, gebruik ik een andere naam. Dan zeg ik dat ik Romy ben. Ook als iemand mij vraagt of ik Shania ben, zeg ik dat ik Romy ben, maar dat Shania mijn nicht is en we erg op elkaar lijken”, besluit ze.

Foto: YouTube