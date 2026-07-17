Ice-T geeft huwelijksadvies na meer dan 20 jaar huwelijk met Coco Austin

Ice-T deelt het geheim achter zijn langdurige en gelukkige huwelijk met Coco Austin, met wie hij al meer dan twintig jaar samen is.

Ice-T en Jon Heder spelen samen in de FOX-celebritywedstrijd “Nation’s Dumbest”, gepresenteerd door Jack Whitehall. Tijdens een persmoment sprak Ice-T met Fox News Digital over hoe hij zijn huwelijk sterk houdt.

“Ik denk dat je in een relatie gewoon moet blijven doen wat jullie bij elkaar heeft gebracht,” vertelde Ice-T, wiens echte naam Tracy Lauren Marrow is. “Toen jullie net begonnen met daten, moet je die afspraakjes blijven behouden.”

“Het leven komt ertussen, met drama en stress, maar je moet zo vaak mogelijk terugkeren naar dat moment waarop alles begon. En vooral: veel praten. Laat problemen nooit opstapelen. Als er iets mis is, praat er dan meteen over. Laat het niet liggen.”

Hij voegde eraan toe: “Word niet een maand lang boos op mij over iets waarvan ik niet eens wist dat het je boos maakte. Jon is ook al een tijdje getrouwd, dus hij begrijpt het.”

Heder vulde het gesprek aan met zijn eigen kijk op het succes van Ice-T’s relatie.

“Maar ik denk dat het geheim bij jou ook groei is,” zei hij.

“Ja, groeien. Ik blijf mezelf ontwikkelen. Als ik dat niet goed doe, weet je… vrouwen hebben behoefte aan groei,” besloot Ice-T.

Ice-T en Coco zijn sinds 2002 getrouwd. Samen hebben ze een dochter, de 10-jarige Chanel Nicole Marrow.

Ook Jon Heder trouwde in hetzelfde jaar als Ice-T en Coco met zijn vrouw Kirsten. Het koppel heeft samen vier kinderen.