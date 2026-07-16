Kylie Jenner deelt haar zomerse genietmomenten terwijl ze rookt, drinkt en poseert in een piepkleine bikini op nieuwe foto’s

Kylie Jenner deelde woensdag via Instagram een nieuwe reeks opvallende foto’s met haar 381 miljoen volgers.

De 28-jarige miljardaire, die de afgelopen weken al heel wat bikinifoto’s heeft gepost, gaf haar fans een inkijkje in haar zomer tot nu toe. Bij de fotoreeks schreef ze eenvoudigweg: “July.”

Op een van de foto’s is Jenner te zien terwijl ze een sigaret rookt en met haar roodgelakte nagels een glas witte wijn vasthoudt. Ze draagt een gezichtsmasker terwijl ze buiten ontspant in een zwarte nachthemd met kanten afwerking.

Op een andere foto houdt de oprichtster van Kylie Cosmetics een dirty martini met twee olijven vast.

Eerder dit jaar haalde Jenner al de aandacht toen ze rokend poseerde op de cover van het maartnummer van Vanity Fair.

Op de foto waarop ze een sigaret rookt, lijkt er bovendien een filmscript op haar schoot te liggen.

Dat komt zes maanden nadat ze haar acteerdebuut maakte in The Moment, de mockumentary van Charli XCX.

In de satirische film, geregisseerd door Aidan Zamiri, speelt Jenner zichzelf.

In haar interview met Vanity Fair liet ze bovendien weten dat ze haar acteercarrière graag wil voortzetten.