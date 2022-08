Ophef na uitspraken ‘Game of Thrones’-ster Sean Bean over seksscènes: «Word wakker»

Acteur Sean Bean, bekend van zijn rollen in ‘Game of Thrones’, ‘Troy’ en ‘Lord of the rings’, krijgt bakken kritiek over zich heen voor zijn uitspraken in een interview met The Times. Daarin zegt hij onder meer dat hij geen fan is van de intimiteitscoördinator, iemand die naaktscènes begeleidt op filmsets.

De intimiteitscoördinator werd in het leven geroepen dankzij de #Metoo-beweging om misbruik op filmsets te voorkomen. De coördinator begeleidt acteurs tijdens hun naaktscènes, maar maakt ook vaak de ‘choreografie’ van een seksscène. Acteur Sean Bean, onder andere bekend als Ned Stark in ‘Game of Thrones’, is er geen fan van. «Het zorgt voor een bepaalde remming omdat het de aandacht op dingen vestigt. Iemand die zegt ‘Doe dit, leg je hand daar, terwijl je zijn zaakje aanraakt …’ Ik denk dat de natuurlijke manier waarop geliefden zich gedragen wordt verpest door iemand die het reduceert tot een technische oefening», klinkt het in The Times.

«Word wakker»

Die uitspraken zijn niet in goede aarde gevallen bij enkele van zijn vrouwelijke collega’s. Zo schreef Jameela Jamil, bekend uit ‘The Good Place’, dat seksscènes gewoon puur technisch zouden moéten zijn: «Het is zoals een stunt. Het is onze taak als acteurs om het er niet technisch te laten uitzien. Niemand wel een geïmproviseerde betasting.»

Beans ‘Snowpiercer’-collega Lena Hall, over wie hij zei dat ze ‘openstond voor alles vanwege haar musical cabaret achtergrond’, reageerde: «Gewoon het feit dat ik in de theaterwereld zit (niet in cabaret, hoewel ik het af en toe wel speel), wil niet zeggen dat ik opensta voor alles.» Ze noemde intimiteitscoördinatoren «een welkome toevoeging aan de set».

Rachel Zegler, die in ‘West Side Story’ seksscènes speelde met de 25-jarige Ansel Elgort toen ze zelf nog maar 17 was, maande Bean aan om ‘wakker te worden’. «Spontaniteit in intieme scènes kan gevaarlijk zijn.»

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/ophef-na-uitspraken-game-thrones-ster-sean-bean-over-seksscenes-word-wakker