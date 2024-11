Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ straalt in bikini: “Zon nodig om de winter aan te kunnen” (foto)

Winnie Bogaerts, die we kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft een zomerse vakantiefoto gedeeld op Instagram. “Echt uitgerust zijn we wel niet teruggekomen”, klinkt het.

Winnie Bogaerts genoot onlangs met haar gezin van een deugddoende vakantie. Samen met haar echtgenoot Jonah en hun 2-jarige dochter Lily trokken ze naar het zonnige Tenerife. De 31-jarige sympathieke zelve postte een kiekje op Instagram waarop ze in bikini ligt te bruinen.

Grootouders gemist

Inmiddels is het gezin al terug in België. Winnie vertelt dat het een zalige vakantie was, al kan ze nog steeds wat slaap gebruiken. “Betere oorden. Wij hebben vorige week zalig genoten in Tenerife! We zeiden tegen elkaar dat we echt nog wat zon nodig hadden om de winter aan te kunnen. Dus trokken we richting de zon en hebben zeven dagen met ons drietjes geplonsd, gegeten en gewandeld. We waren wel één essential vergeten: de grootouders. Echt uitgerust zijn we dus niet teruggekomen. Naar goede gewoonte posten we onze vakantie pas als we al terug zijn”, schrijft ze op Instagram.

Foto: Instagram