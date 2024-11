Klaasje (ex-K3) in alle stilte getrouwd: “Een fantastische dag vol liefde, warmte en geluk”

Klaasje Meijer en haar vriend Max zijn officieel vrouw en man. Dat maken ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws voor Klaasje Meijer en haar partner Max! De twee zijn vorige maand in alle rust en kalmte in het huwelijksbootje gestapt, na een relatie van tien jaar. “Vorige maand, na tien jaar verkering, besloten we in een klein en intiem gezelschap een krabbeltje te zetten op het stadhuis van Rotterdam. Een fantastische dag, vol liefde, warmte en geluk. We hebben JA gezegd tegen elkaar en JA tegen een toekomst samen, met alle voor- en tegenspoed die het leven ons zal brengen”, glundert Klaasje op Instagram bij enkele prachtige foto’s van hun huwelijk.

Felicitaties

De 29-jarige zangeres wordt overladen met felicitaties van haar volgers. “Fantastisch! Heel veel geluk samen. Prachtpaar!”, “Prachtig kleed! Mooi, de liefde”, “Gefeliciteerd! Nog heel veel geluk en moois toegewenst”, “Te leuk jullie”, en “Zo blij voor jullie!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram