Familiefoto van Gert Verhulst doet vragen rijzen: “Waar is de vriend van Marie?!”

Een foto op de Instagrampagina van Gert Verhulst zorgt voor heel wat speculaties.

Zondag deelde Gert Verhulst een foto waarop zijn gezin te zien is op het strand van Koksijde. Hun lachende gezichten onthullen dat ze het er erg naar hun zin hadden. Het kiekje zorgt voor heel wat leuke reacties, ook over ‘De Verhulstjes’, dat onlangs zijn zesde seizoen heeft afgetrapt. “Ik word zo vrolijk van jullie! Fijn om even alles te vergeten!”, reageert een volger. “De leukste familie van België en Nederland bij elkaar!”, antwoordt een andere fan. “Ik kijk er steeds naar uit om jullie te zien. Jullie zijn een prachtig gezinnetje”, laat nog iemand weten.

Opvallende afwezige

Op de foto zien we Gert en zijn vrouw Ellen; Viktor en zijn vriendin Sarah; en Marie, wiens vriend Jef de grote afwezige is. In de reacties vragen dan ook heel wat mensen zich af waarom hij niet op de familiefoto staat. Sommigen speculeren dat er bedrog in het spel zou geweest zijn, een roddel die in eerste instantie naar buiten gebracht werd door een Nederlands Juicechannel en opgepikt werd door enkele websites. Wat de reden ook is, de roddel is voor alle duidelijkheid nooit bevestigd geweest.

‘De Verhulstjes’ is elke zondag te bekijken om 20.55u op Play4 en GoPlay.

Foto: Instagram