Winnie en Jonah waren het enige koppel dat de laatste editie van ‘Blind Getrouwd’ overleefde. Maar ook zij hebben intussen een dipje gehad. Daar gaan ze nog steeds voor naar een relatietherapeut.

Een goed jaar geleden stapten Winnie Bogaerts (28) en Jonah Hulselmans (31) via ‘Blind Getrouwd’ in het huwelijksbootje. Het werd een perfecte match en de twee besloten al snel om samen te gaan wonen. Meer nog: er werd zelfs al gesproken over kinderen.

Niet wachten tot het kapot is

Intussen gaat het nog steeds goed tussen hen, maar enkele maanden geleden doken er twijfels op. Daarom gingen ze naar een relatietherapeut, iets wat ze tot op de dag van vandaag blijven doen. “Wij gaan sinds twee maand elke maand een keer langs een relatietherapeut. Initieel omdat we even in een dipje zaten, maar vooral omdat we allebei weten dat je aan een goede relatie moet werken en we de juiste tools daarvoor in handen willen hebben. Zo leren we beter communiceren en verwachtingen uitspreken. Ik las vorige week: je moet niet wachten tot het kapot is om eraan te werken”, schrijft Winnie op Instagram.

