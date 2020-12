‘Temptation’-verleidster Romée heeft een foto gedeeld waarop enkele verbaasde reacties kwamen. Ze vinden het immers vreemd dat ze buiten poseert in niet al te veel kleren terwijl het ijskoud is.

Romée kennen we nog als de verleidster die in ‘Temptation Island’ Zach rond haar vingers draaide en met hem meermaals onder de lakens dook. Dat betekende meteen het einde van de relatie tussen Simone en Zach.

Roze lokken

Toen had de 22-jarige Nederlandse schoonheid nog blonde lokken, maar tegenwoordig loopt ze rond met een roze coupe. Daar poseert ze maar al te graag mee, maar haar laatste foto die ze buiten liet nemen, zorgde toch voor enkele gefronste wenkbrauwen.

“Gekkie”

Het is immers behoorlijk koud buiten en haar outfit is eerder zomers te noemen. “Het is ijskoud en jij loopt er buiten zo bij? Gekkie!”, klinkt het onder meer in de reacties. Romée reageerde vrij droog op de reactie. “Mijn excuses dat ik een foto maak in de kou”, antwoordt ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door TEMPTATION ISLAND 2020 (@romeeeeyy)

