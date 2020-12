Miley Cyrus is dezer dagen niet weg te slaan uit de media. Niet toevallig ook, want de Amerikaanse popzangeres heeft net een nieuw album uit genaamd Plastic Hearts. Meteen goed ook voor de eerste plaats in de lijst van rockalbums in de Verenigde Staten.

Toch blijft de controversiële artieste ook het nieuws halen met haar opmerkelijke uitspraken rond seks en drugs. In een radio-interview met Howard Stern in ‘The Howard Stern Show’ gaf ze aan op welke manier ze seks beleeft tijdens de lockdown. “Ik doe veel aan FaceTime-seks”, zo gaf ze mee. “Dat is de veiligste manier om seks te hebben dezer dagen. Ik zal geen Covid krijgen”, vertelde de 28-jarige Cyrus.

”Fucked up”

”Het is sowieso al een interessante en uitdagende tijd om nieuwe mensen te leren kennen”, zo stelt ze vast. “Ik zal zeker niets doen dat onverantwoord is voor mezelf en voor andere mensen. Het is belachelijk dat er anderen zijn die niet de juiste maatregelen nemen om elkaar veilig te houden. Het is fucked up”, liet ze duidelijk gefrustreerd verstaan.

Foto: Instagram-video Miley Cyrus/The Howard Stern Show