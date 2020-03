Acteur Will Smith is begonnen met de opnames van ‘King Richard’, een biografische film over de tenniszussen Serena en Venus Williams. De dertienjarige actrices Saniyya Sidney en Demi Singleton vertolken de rollen van Venus en Serena Williams.

De eerste opnames vonden plaats op een tennisbaan, waar Smith zich voor de gelegenheid volledig in tennistenue heeft gekleed. De Amerikaanse acteur leefde zich helemaal uit in de rol van Richard Williams, de veeleisende vader van de meest succesvolle tennisspeelsters aller tijden.

In de film zien we hoe Richard Williams als tenniscoach het talent van zijn dochters ontdekt. Vader Williams realiseert zich dat hij hulp nodig heeft met het trainen van zijn dochters en stuurt hen in 1991 naar de tennisschool van Rick Macci, in de film vertolkt door Jon Bernthal. Enkele jaren later raakt pa Williams in onmin met Macci en besluit hij om het heft in eigen handen te nemen.

Hartproblemen

Richard Williams heeft gedurende de laatste jaren te maken gekregen met verschillende gezondheidsproblemen. In 2016 kreeg hij een hartaanval, waardoor hij met veel spijt verstek moest laten gaan voor de huwelijksceremonie van zijn 38-jarige dochter Serena met haar partner Alexis Ohanian. “Veel dochters zouden slecht reageren op zo’n beslissing, maar ik weet met welke gezondheidsproblemen hij heeft moeten kampen”, verklaarde ze in een documentairereeks op HBO.

Vader Williams leeft momenteel niet meer in de schijnwerpers, zegt zijn dochter Serena. “Hij voelt zich nu beter, maar ik weet dat hij zich nog steeds niet in goeden doen voelt. Ik begrijp hem helemaal als hij zegt dat hij het rustiger aan wil doen.”

