Wendy uit ‘Blind Getrouwd’ toont bolle buik: “Het raakt me om mijn lichaam te zien veranderen tijdens deze zwangerschap”

Wendy Dirven, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft een prachtige zwangerschapsshoot gedeeld. “Een mooie herinnering”, reageren haar volgers vol bewondering.

Afgelopen zomer maakte Wendy Dirven bekend dat ze – samen met haar nieuwe vriend Maikel – een kindje verwacht. Het wordt een jongetje dat uitgerekend is voor januari 2025. De 36-jarige stewardess uit Antwerpen, die in ‘Blind Getrouwd 2018’ tevergeefs aan Damiano gekoppeld werd, liet haar bolle buik vereeuwigen in een pracht van een zwangerschapsshoot. “Zo blij met deze foto’s”, glundert ze op Instagram.

Overweldigend

Ze laat verder weten dat ze versteld staat van moeder Natuur en waarom ze de foto’s wilde laten maken. “Het lichaam van een vrouw is ongelooflijk. Toch had ik niet verwacht dat het me zo zou raken om mijn lichaam te zien veranderen tijdens deze zwangerschap, en de daarbij horende kwaaltjes. Soms voelt het overweldigend, soms prachtig, en soms gewoon… anders. Ik ben in elk geval super blij dat ik deze foto’s heb laten maken. Niet alleen voor mezelf, maar ook om later aan mijn kind te laten zien: ‘dit was mama, toen ik jou droeg’.”

Pure vrouwelijke energie

“Toen ik de foto’s voor het eerst zag, herkende ik mezelf, maar toch ook weer niet. Alsof het vertrouwde meisjesachtige plaats heeft gemaakt voor een nieuwe energie. Het was alsof ik even uit mezelf mocht stappen en vanop een afstand naar mezelf kon kijken – als vrouw, als mama in wording. Ze lieten me zien hoe mooi ik ben in dit moment, met mijn groeiende buik en al. Dit is trouwens iets wat elke vrouw zich zou mogen gunnen. Niet alleen als je zwanger bent. Die zachte kracht, die pure vrouwelijke energie – dat is wat Manon zo prachtig weet vast te leggen”, besluit ze.

Complimenten

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Heel mooi! Ik wil je veel succes wensen de komende periode en in het moederschap! Je gaat een fantastische mama zijn en dat kindje is met zijn ‘gat in de boter gevallen’”, “Oh, zo blij voor jou”, en “Een mooie herinnering. Mooi hoe je hier alles zo kan beschrijven”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: VTM