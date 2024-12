Sarah Puttemans poseert in bikinitopje: “Wauw, zo mooi!” (foto’s)

Sarah Puttemans wordt overladen met complimenten op enkele leuke vakantiefoto’s. “Geniet ervan, schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Sarah Puttemans vertoeft momenteel in de bruisende stad Dubai. Terwijl wij hier bibberen en beven van de kou, kan zij genieten van temperaturen die oplopen tot 30 graden. De 25-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze een zwartgroen bikinitopje met bijpassende rok draagt. “Snel even een winteruitstap”, knipoogt ze bij de kiekjes.

Topper

Lang duurt het niet voordat haar volgers hun bewondering tonen. “Wat een topper”, “Wauw zo mooi!”, “Geniet ervan, schoonheid”, “Mooie zomerfoto’s in de winter”, en “Prachtig”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram