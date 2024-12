Zita Wauters poseert op elegante wijze met jarige mama: “Jullie lijken wel een tweeling!” (foto)

Zita Wauters heeft een leuke foto gedeeld waarop ze samen met haar mama poseert. “Schitterende foto van twee knappe vrouwen”, klinkt het in de reacties.

Vandaag mocht Valerie De Booser, de ex-vrouw van Koen Wauters, 45 kaarsjes uitblazen. Om die mooie leeftijd in de verf te zetten, deelde dochter Zita een kiekje waarop ze met hun tweetjes stralen. “Happy birthday, mamsje, i love you so much”, schrijft de 20-jarige actrice en presentatrice erbij.

Reactie van Valerie

Haar mama was er als de kippen bij om te reageren. “Mijn allerliefste meisje, love you more, voor altijd en altijd en altijd. Tot aan de maan en terug en terug”, klinkt het. Ook de volgers van Zita feliciteren Valerie en tonen hun bewondering voor de twee dames. “Een dikke proficiat met je verjaardag! Geniet ervan”, “Prachtig, moeder en dochter, zo mooi!”, “Bijna een tweeling kan je zeggen!”, “Schitterende foto van twee knappe vrouwen”, en “Wow, prachtige dames”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram