Vrouw van Regi Penxten zwanger van tweeling, maar ze delen ook droevig nieuws

Kristel Hubeny en Regi Penxten zijn in blijde verwachting van een tweeling. Dat maken ze bekend op Instagram, samen met het nieuws dat ze aanvankelijk een drieling verwachtten.

“Soms begint een verhaal anders dan het verdergaat. Onze (spontane) drieling is nu een tweelingverhaal geworden”, schrijft Kristel Hubeny op Instagram. De 37-jarige vrouw van dj en producer Regi Penxten (50) vertelt dat ze door een moeilijke periode zijn gegaan, maar tegelijkertijd ontzettend blij zijn met hun tweeling. “We zijn ontzettend dankbaar dat we omringd worden door de beste experten, familie en vrienden, maar sommige stukken van dit proces blijven ontzettend zwaar”, klinkt het.

Steun vinden bij elkaar

“Misschien komt er een moment waarop we klaar zijn om ons verhaal te delen, niet omdat we het moeten uitleggen of verantwoorden, maar omdat we ons op dit moment heel alleen voelen in deze situatie. En juist daarom geloof ik dat we onze verhalen moeten kunnen delen en steun bij elkaar moeten vinden. Voor nu proberen we om alles een plaats te geven en onze liefde te laten overheersen. Voor wat het was, voor wat het is en vooral voor de twee kleintjes die nog verder mogen groeien. Regi denkt dat hij nu een superpower heeft”, aldus Kristel.

Vier dochters

Kristel en Regi verwelkomden eind december 2024 hun eerste kindje samen, dochtertje Suze. Regi heeft al twee dochters uit zijn eerste huwelijk met Elke Vanelderen: Ellie Martha en Renée. Ook Kristel heeft met Julia een dochter uit een vorige relatie.

Foto: Instagram