Barbara Gandolfi toont hoe ze veranderd is doorheen de jaren: “Lichaam waarin ik me opnieuw écht goed voel” (foto’s)

Barbara Gandolfi heeft enkele voor-en-na-foto’s gedeeld om duidelijk te maken dat consequent werken aan je lichaam wel degelijk loont. “Ik ben nu 51 en ik voel me sterker, fitter en zelfverzekerder dan toen ik in mijn 40’s was”, klinkt het.

We leerden Barbara Gandolfi kennen in ‘Temptation Island’. Later was ze ook actief als playmate en vormde ze een koppel met de Franse acteur Jean-Paul Belmondo. Het 51-jarige model heeft de afgelopen jaren hard aan haar lichaam gewerkt. Op Instagram vergelijkt ze haar lichaam van nu met dat van enkele jaren geleden.

Zelfverzekerd

Het resultaat is duidelijk zichtbaar en nu wil ze ook haar volgers inspireren. “Ik wou niet gewoon lichter worden. Ik wou sterker worden. Meer energie. Meer spiermassa. Meer zelfvertrouwen. En vooral: een lichaam waarin ik me opnieuw écht goed voel. Op mijn 50ste ben ik pas écht begonnen met krachttraining. Maar mijn verandering begon eerst met mijn voeding en structuur. (…) En kijk eens wat er mogelijk is. Niet ondanks mijn leeftijd. Maar óók dankzij het feit dat ik eindelijk begreep wat mijn lichaam op deze leeftijd nodig heeft. Ik ben nu 51 en ik voel me sterker, fitter en zelfverzekerder dan toen ik in mijn 40’s was”, schrijft ze op Instagram.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.