Peter uit ‘B&B zoekt Lief’ heeft de liefde gevonden: “Ik ben heel gelukkig”

Na zijn vertrek uit ‘B&B zoekt Lief’ heeft Peter dan toch zijn prinses op het witte paard gevonden. “Terwijl ik in Spanje de liefde ging zoeken, was die dus al die tijd vlakbij”, glundert hij.

Het was al snel vrij duidelijk dat Peter en Adeline geen perfecte match waren. De vele stiltes, het akkefietje met de cava zonder de aardbeien, het gebrek aan raakpunten… En toen Wouter zich aansloot bij het gezelschap, was het hek helemaal van de dam. Peter besloot vervolgens om huiswaarts te keren. Naar eigen zeggen had hij toch al een nieuwe date vastliggen…

Liefde op het werk

Of dat ook wel degelijk dé date was, weten we niet. Wat wél zeker is, is dat Peter niet meer vrijgezel is, zo vertelt hij in TV Familie. “Ik heb nu een prachtvriendin. Ik ben heel gelukkig. Cindy is een dichte collega. Ik werk als beenhouwer in de Spar in Lanklaar, zij regelt alle bestellingen. Terwijl ik in Spanje de liefde ging zoeken, was die dus al die tijd vlakbij”, klinkt het.

De 45-jarige Limburger heeft ondanks alles geen spijt van zijn deelname. “Maar met wat ik nu weet, zou ik het een volgende keer anders aanpakken. Dan zou ik het spel echt hard spelen, zoals anderen het hebben gedaan. En het was leuk geweest als we vooraf hadden kunnen zien hoe ze ons in beeld brengen. Nu zie ik op tv een persoon die ik totaal niet ben. In de winkel zijn de reacties nog positief. ‘Ge doet dat goed, jong’, zeggen ze. Maar online zijn de commentaren hard. Neem nu die Jonathan Medart die me op TikTok en Instagram zit uit te lachen. Zodra ‘B&B zoekt Lief’ afgelopen is, ga ik tegen dat misselijk manneke toch eens reageren. Dat zal opluchten”, lacht hij.

Een voorbeeld van zo’n TikTok-filmpje van Jonathan Medart:

Foto: VTM