Barbara Gandolfi pakt uit met bikinifoto: “Prachtige vrouw!”

Barbara Gandolfi heeft een zomerse foto gedeeld. “Trots op jou!”, klinkt het in de reacties.

Barbara Gandolfi werd bekend door haar deelname aan ‘Temptation Island’ en stond later ook in de schijnwerpers als playmate en als partner van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo. Het 50-jarige model inspireert via haar sociale media vrouwen om zich opnieuw goed in hun vel te voelen. Zo deelt ze regelmatig tips voor een sterk en gezond lichaam.

Fier

Dat ze zelf nog steeds topfit is, bewijst een recente foto. Daarop zien we hoe ze in bikini op het strand ligt en geniet van de zon. “Je hebt een prachtig en sexy lichaam”, “Knap!”, “Trots op jou!”, en “Je bent een prachtige vrouw!”, reageren haar volgers vol bewondering.

Foto: Instagram