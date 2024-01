Vrouw van Kanye West draagt gewaagde outfit, maar volgers spotten een opvallend detail… (video)

Er is commotie ontstaan over een filmpje waarin Kanye West en zijn vrouw Bianca Censori een casino in Las Vegas binnenstappen. Naast de weinig verhullende outfit van Censori hebben kijkers hun bedenkingen bij iets anders…

Kanye West en zijn vrouw Bianca Censori waren onlangs te gast in een casino in Las Vegas. De 46-jarige rapper droeg een heel gewone outfit, maar zijn vrouw trok alle aandacht naar zich toe met bovenaan enkel een piepkleine beha. “Het is buiten ijskoud. Heeft ze het niet koud?!”, “Nee, dat ziet er vreselijk uit!”, en “Dan kan je evengoed in je blootje buitenkomen”, wordt er gereageerd op haar outfit.

Vuile vloer

Maar het viel heel wat volgers tevens op dat de 29-jarige Australische architecte op blote voeten loopt, wat voor fronsende wenkbrauwen zorgt. “De vloeren zijn daar heel vuil”, “Dat is gewoonweg ranzig”, en “Zo onhygiënisch”, klinkt het kritisch in de reacties.

Foto: Instagram