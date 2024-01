Zara Larsson kondigt met poedelnaakte foto nieuw album aan: “Wat een godin!”

De Zweedse zangeres Zara Larsson brengt binnenkort een nieuw album uit. Ze deelde alvast een voorsmaakje ervan op Instagram. “Oh mijn God, het is zo mooi”, klinkt het in de reacties.

Je hebt het nummer ‘This one’s for you’ van Zara Larsson en David Guetta ongetwijfeld al gehoord. Het was immers het officiële liedje voor het EK voetbal in 2016. Wel, de 26-jarige zangeres lanceert op 9 februari haar vierde album, dat ‘VENUS’ zal heten. Zara deelde dat fijne nieuws op Instagram met een foto waarop ze in haar blootje poseert en haar intieme delen vakkundig bedekt worden door haar haar en een schelp.

Bewondering

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Ik kan niet wachten”, “Dit is gewoonweg een meesterwerk”, “Wat een godin!”, “Perfectie”, “Oh mijn God, het is zo mooi”, “Ik hoop dat deze foto de albumhoes wordt”, en “Prachtig”, lezen we onder meer in de reacties.

