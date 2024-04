Vriendin van Sean Dhondt toont buikje: “Zo mooi zwanger!” (foto)

Maithé Rivera heeft een foto gedeeld waarop ze haar buikje laat zien. “Je ziet er stralend uit!”, klinkt het in de reacties.

In februari maakten Maithé Rivera en Sean Dhondt bekend dat ze voor het eerst mama en papa worden. Ze lieten inmiddels al weten dat het een meisje wordt. De 25-jarige triatlete zit nu in het midden van haar zwangerschap. Op Instagram postte ze een prachtig kiekje waarop haar buikje te zien is. “Aftelleeeeen!”, kan Sean al niet meer wachten.

Stralen

Ook haar meer dan 100.000 volgers reageren massaal op de foto. “Zalig! Geniet ervan, want het gaat zo snel!”, “Mooi buikje!”, “Je ziet er stralend uit!”, “Veel geluk met de zwangerschap”, en “Zo mooi zwanger”, luidt het onder meer.

Foto: Instagram