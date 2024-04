Raphaëlla uit ‘Love Island’ straalt in doorzichtige lingerie: “Knappe vrouw, niet twijfelen aan jezelf” (foto)

Raphaëlla Deuringer, die we kennen uit het tweede seizoen van ‘Love Island’, krijgt lovende reacties op een lingeriefoto. “Knapperd”, is de algemene teneur.

Raphaëlla Deuringer is sinds enkele jaren het gezicht van het Italiaanse kledingmerk Tezenis. Op Instagram waagde ze zich aan een prachtig, doorschijnend lingeriesetje. “Think pink and make the boys wink. Bedankt aan Tezenis om me elke keer zo zelfverzekerd te laten voelen”, schrijft de 24-jarige influencer erbij.

Steun

Haar bijna 100.000 volgers overladen haar met complimenten én spreken haar moed in. “Knapperd”, “Het staat je goed, knappe dame”, “Wow, mooie dame met prachtige lingerie”, “Knappe vrouw, niet twijfelen aan jezelf”, en “Belangrijk uw zelfvertrouwen, heb je lief”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram