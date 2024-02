Vriendin van Sean Dhondt is zwanger: “Zo blij voor jullie!”

Maithé Rivera, de vriendin van zanger Sean Dhondt, is in verwachting van hun eerste kindje. Dat maakten ze bekend op Instagram.

Heuglijk nieuws in medialand! Sean Dhondt wordt binnenkort voor de eerste keer papa. Zijn vriendin Maithé Rivera is 14 weken zwanger van hun eerste spruit. Het kindje is dus uitgerekend voor augustus. “Mini best friend loading”, schrijven ze op Instagram. “Woorden kunnen niet uitdrukken hoe blij we zijn om je te ontmoeten!”, klinkt het dolgelukkig.

Felicitaties

Het liefdessprookje tussen Sean en Maithé begon drie jaar geleden. Vorig jaar kochten ze al samen een huis en nu maken ze zich dus klaar voor een nieuw avontuur. “Wow, gefeliciteerd samen!”, zijn ook hun volgers in de wolken. “Zo blij voor jullie!”, “Dikke proficiat”, en “Zo’n leuk nieuws”, lezen we nog in de reacties.

Foto: Instagram