Beroemde actrice geniet in bikini van de zon: “Wauw, mooi!” (foto)

Elizabeth Hurley weet hoe ze haar fans een vrolijk Pasen moet wensen.

Dat blijkt uit een recente post die ze op Instagram deelde met haar meer dan 2.9 miljoen volgers. De dame, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, pakt op het populaire sociale netwerk wel vaker uit met prentjes uit haar dagelijkse leven. En dat was dus ook onlangs niet anders.

We zien Elizabeth Hurley poseren in bikini. “Vrolijk Pasen! Ik hoop dat je niet zoveel chocolade hebt gegeten als ik ❤️”, voegt ze met een glimlach toe. Ook haar fans willen gerust wat vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Wauw, mooi!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wauw, mooi”, klinkt het. “Niet slecht”, gaat het verder. “Word jij eigenlijk wel ouder?”, vraagt een laatste volger zich nog af. Tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.