Voormalige ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck zonder make-up te zien: “Ook dit is de realiteit” (video)

Lynn Van den Broeck legt in een video uit hoe ze krullen in haar kapsel legt – volledig naturel voor de camera.

We kennen Lynn vooral van haar voormalige rol als Viv in de Eén-serie ‘Thuis’. De 32-jarige actrice post regelmatig eerlijke video’s op Instagram. In haar meest recente filmpje toont ze haar volgers hoe ze haar licht golvende kapsel omtovert tot een krullend kapsel. Ze nam de video op aan het begin van de dag, dus helemaal zonder make-up. “Sorry voor mijn ochtendkop, ze mannekes. Ik ben juist wakker. Ook dit is de realiteit”, knipoogt ze erbij.

Haar 127.000 volgers vinden het resultaat prachtig. “Wauw, dit staat je nog mooier dan stijl haar!”, “Je hebt schitterend haar. Die krullen staan je supermooi!”, “Gij zijt zo’n coole madam, Lynn! Blijf lekker je coole en mooie zelve, want dat doe je fantastisch”, “Prachtig!” en “Wauw, Lynn! Wat een resultaat!”, klinkt het in de reacties.

