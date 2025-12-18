Camille Dhont deelt stralende bikinifoto: “Allermooiste!”

Camille Dhont heeft een zomers kiekje gedeeld op Instagram. “De natuur is net zo mooi als jij”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Camille Dhont vertoeft momenteel in Zuid-Afrika, waar ze zich laat inspireren voor nieuwe muziek. Het is daar een stuk warmer dan hier, dus haar winterkleren hoefde ze niet mee te nemen. De 24-jarige zangeres, bekend van hits als ‘Vuurwerk’, ‘Geen tranen meer over’ en ‘Rihanna’, postte op Instagram enkele leuke foto’s, waaronder eentje waarop ze in bikini geniet van het zonnetje. “Schrijfkamp in Zuid-Afrika”, voegt ze eraan toe.

Bewondering

Haar 261.000 volgers gunnen haar alle plezier en overladen haar met complimenten. “Schoonheid”, “Lieve Camille, je bent zo lief en zo leuk en zo schattig”, “Ik kijk uit naar de nieuwe muziek”, “Koningin”, “De natuur is net zo mooi als jij” en “Allermooiste persoon jij!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram