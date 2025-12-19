Vrouw toont borsten en wordt uit stadion gezet: “Er zijn daar kinderen aanwezig!” (video)

Een Amerikaans model werd onlangs opgepakt omdat ze haar boezem toonde aan het publiek.

Abigail Lutz woonde recent een American footballwedstrijd bij in Louisiana. Op een bepaald moment flashte ze haar borsten, wat haar even later zuur opbrak. Ze werd immers afgevoerd door de politie. Het 19-jarige OnlyFans-model deelde het moment op sociale media, waar de reacties bijzonder verdeeld zijn.

Gemengde reacties

Heel wat mensen vinden het gewoonweg niet kunnen. “Je bent mooi, maar dat doe je beter niet tijdens wedstrijden. Er waren kinderen aanwezig, dat vind ik niet oké”, “Misschien niet gepast, maar komaan. Geen reden om gearresteerd te worden”, en “Dit is behoorlijk gênant”, lezen we in de reacties. Anderen vinden het dan weer oneerlijk. “Mannen hoeven geen T-shirt te dragen, maar vrouwen wel! Ik sta hier volledig achter gelijke rechten”, en “Als een man zonder T-shirt naar een wedstrijd mag, waarom zou een vrouw dat dan niet mogen?!”, klinkt het ook.

Foto: TikTok