Gert Verhulst poseert liefdevol met zijn vrouw: “Prachtig koppel!” (foto’s)

Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst, heeft enkele romantische kiekjes met hem gedeeld. “Jullie zijn een plezier om naar te kijken”, klinkt het in de reacties.

Af en toe moet er ontspannen worden, en dat weten Gert Verhulst en zijn vrouw maar al te goed. Ze kozen voor een weekendje Parijs en postten een compilatie van de meest memorabele foto’s op Instagram. “Week-end à Paris”, staat er in het bijschrift.

Genieten

In de reacties klinkt er alleen maar lof voor het koppel. “Jullie zijn zo mooi samen”, “Toch wel een schoon koppel zenne!”, “Jullie zijn een plezier om naar te kijken”, “Heerlijk genoten zo te zien, mooie foto’s” en “Jullie zijn een prachtig koppel. Geniet ervan”, lezen we onder meer.

Foto: Play4