Astrid Coppens geniet in badpak van de zon: “Heel knap!” (video)

Astrid Coppens heeft een zomers filmpje gedeeld op Instagram. “Je ziet er fantastisch uit!”, klinkt het in de reacties.

Astrid Coppens vertoefde onlangs in Zuid-Afrika, waar temperaturen van 25 graden momenteel geen uitzondering zijn. Het 42-jarige model en actrice postte een filmpje waarop ze in een zwart badpak geniet van het zonnetje aan het zwembad. “It’s a wrap! Een shoot van een paar dagen zit erop. Tijd om te genieten van de laatste zonnestralen”, glundert ze.

Bewondering

Haar 319.000 volgers overladen haar met complimenten. “Klassevrouw”, “Zou ik ook doen…”, “Je ziet er fantastisch uit!”, “Profiteer maar goed van de laatste momenten”, en “Heel knap!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram