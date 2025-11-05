Zita Wauters geniet van avondje uit in stijlvolle outfit: “Hoe knap kan je zijn?!” (foto’s)

Zita Wauters krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s die ze deelde. “Je ziet er stralend uit met je mooie outfit”, klinkt het onder de post.

Zita Wauters genoot onlangs van een gezellig diner. De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser genoot onlangs van een gezellig diner. Voor die gelegenheid koos ze voor een elegante outfit: een zwarte, licht oversized blazer met opgerolde mouwen en een zwarte, aansluitende top met een diepe V-hals. Daaronder droeg ze een hoge taillebroek in een grijze stof. “Een avondje uit”, schrijft ze bij de foto’s op Instagram.

Mooi en naturel

In de comments klinkt er alleen maar lof. “Zo mooi, Zita! Je ziet er weer prachtig uit”, “Wauw!”, “Hoe knap kan je zijn?!”, “Prachtpersoon!”, “Ziet er goed uit, het eten en jij”, “Zo mooi en naturel” en “Je ziet er stralend uit met je mooie outfit, geniet van je avondje uit”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram