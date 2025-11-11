Voormalige ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck ontspant in badpak: “Prachtige foto’s!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat vindt ook Lynn Van den Broeck!

Lynn deelt op Instagram regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo houdt ze haar 129.000 volgers ongetwijfeld zeer tevreden. En ook nu weer krijgen haar fans een hele reeks plaatjes voorgeschoteld.

Het gaat om vakantiefoto’s. “20 keer swipen, 20 verschillende foto’s maar minstens dubbel zoveel indrukken 🫶 met als laatste foto het beste van het beste, merci Abu Dhabi! 🌙🤍”, schrijft ze er als uitleg bij.

“Prachtige foto’s!”

Aan positieve reacties geen tekort. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “Je stond op de eerste rij toen schoonheid werd uitgedeeld”, gaat het verder. “Prachtige vrouw”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om door het hele album te bladeren.